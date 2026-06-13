Inauguration promenade des remparts Promenade des remparts Rennes Samedi 27 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine

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Venez profitez d’un après-midi festif à la promenade des rempars ! Au programme visites patrimoniales et biodiversité, jeux en bois et plein d’autres activités pour petits et grands !

Inauguration de la Promenade des Remparts

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**Inauguration à 11h**

La Traversée des Époques: Déambulation musicale et théâtrale avec Ced & Cie, suivie d’un réceptif offert par la Ville de Rennes.

Départ : Place des Lices à 11h, jusqu’au square Hyacinthe-Lorette.

[Programme complet](https://heyzine.com/flip-book/dfaf523e1c.html)

**de 14h à 17h**

* Informations et échanges avec la Direction des quartiers Centre. Un goûter sera offert à 16h.

* Rencontre avec les acteurs du chantier avec la Direction des Jardins et de la Biodiversité de la Ville de Rennes et de ses partenaires.

* Jeux en bois avec le Jeu de Paume.

* Découverte de la biodiversité dans le bâti avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

* Atelier d’archéologie du bâti avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives .

**Visites guidées:**

Départs depuis le point information :

* 14h : Visite avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (durée : 45 min).

* 15h : Visite avec Destination Rennes (durée : 10 h).

* ➜ sur inscription au 02 23 62 11 25

**Spectacles:**

* 15h : Le Cabaret des Remparts, spectacle d’improvisation avec Ced & Cie.

* 15h45 : Chants avec la chorale de la Maison Saint-Louis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00.000+02:00

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Promenade des remparts 15 rue Nantaise rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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