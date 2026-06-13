Inauguration promenade des remparts Promenade des remparts Rennes
Inauguration promenade des remparts Promenade des remparts Rennes samedi 27 juin 2026.
Inauguration promenade des remparts Promenade des remparts Rennes Samedi 27 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine
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Venez profitez d’un après-midi festif à la promenade des rempars ! Au programme visites patrimoniales et biodiversité, jeux en bois et plein d’autres activités pour petits et grands !
Inauguration de la Promenade des Remparts
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**Inauguration à 11h**
La Traversée des Époques: Déambulation musicale et théâtrale avec Ced & Cie, suivie d’un réceptif offert par la Ville de Rennes.
Départ : Place des Lices à 11h, jusqu’au square Hyacinthe-Lorette.
[Programme complet](https://heyzine.com/flip-book/dfaf523e1c.html)
**de 14h à 17h**
* Informations et échanges avec la Direction des quartiers Centre. Un goûter sera offert à 16h.
* Rencontre avec les acteurs du chantier avec la Direction des Jardins et de la Biodiversité de la Ville de Rennes et de ses partenaires.
* Jeux en bois avec le Jeu de Paume.
* Découverte de la biodiversité dans le bâti avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).
* Atelier d’archéologie du bâti avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives .
**Visites guidées:**
Départs depuis le point information :
* 14h : Visite avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (durée : 45 min).
* 15h : Visite avec Destination Rennes (durée : 10 h).
* ➜ sur inscription au 02 23 62 11 25
**Spectacles:**
* 15h : Le Cabaret des Remparts, spectacle d’improvisation avec Ced & Cie.
* 15h45 : Chants avec la chorale de la Maison Saint-Louis.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T17:00:00.000+02:00
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Promenade des remparts 15 rue Nantaise rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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