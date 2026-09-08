Indes Galantes, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Indes Galantes Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Vendredi 2 octobre 18h

En partenariat avec le Centre de Développement Chorégraphique Natinal Toulouse-Occitanie.

C’est une première pour trente danseurs de hip-hop, krump, break, voguing…

Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé.

Et une première pour l’Opéra de Paris.

En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

La séance sera animée par Léo Bourdet (danseur, chorégraphe, Cie Suspecte)

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Philippe Béziat – France – 2020 – 1h48