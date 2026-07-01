Informations pratiques

« Inertie » de la cie Underclouds Dimanche 5 juillet, 18h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

http://underclouds-cie.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Une toupie échouée, un volume vide abandonné à sa trajectoire circulaire … Mise en mouvement par deux funambules, l’histoire s’écrit avec l’aide de la gravité : duo en reflet cherchant équilibre de la forme, en suspension, ou, au contraire, provoquant le déséquilibre, la dynamique et la rotation.

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…

Cirque et danse