« Cabanes partagées », Patin Couffin, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

« Cabanes partagées », Patin Couffin Dimanche 5 juillet, 15h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Comme une mise en abyme, cette structure « cabane » vient accueillir sur l’extérieur une multitude de cabanes miniatures (cabanes de jardin, à oiseaux, de pêcheurs, à outils, de fortune, cocons … ), toutes faites de bric et de broc, de matériaux partagés, de récup, exprimant un quartier communautaire ou une mini ville animée collectivement.

Le public est invité à fabriquer sa petite cabane et à l’accrocher sur la structure.

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…

Installation el atelier participatif par Claire Garros