Accès libre aux grottes et enrochements, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Accès libre aux grottes et enrochements Dimanche 20 septembre, 10h00 Domaine de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Accès libre aux grottes et enrochements

Saviez-vous que Méréville compte le plus grand nombre d’enrochements dans le meilleur état de conservation qui soit et ce en comparaison avec tous les jardins à travers l’Europe ? Après plusieurs années de fermeture, redécouvrez les fabriques du Domaine de Méréville lors des Rendez-vous aux Jardins : laiterie, grand rocher et sa cascade, chemin couvert de la colline du temple, etc. Ces incroyables grottes et enrochements seront ouverts exceptionnellement en visite libre. Une expérience qui vaut le détour.

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

Visite libre des grottes et enrochements

©A. Harnichard