Balade historique et paysagère au cœur du domaine, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Balade historique et paysagère au cœur du domaine 19 et 20 septembre Domaine de Méréville Essonne

Pour les adultes : 7€ ; Pour les enfants : 3,50€. Lieu du rendez-vous : Office du tourisme du Mérévillois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’un des derniers exemples de jardin pittoresque encore conservé en Europe, où la nature sublimée par la main de l’homme est reine. Faites connaissance avec le marquis de Laborde, le commanditaire fortuné, François-Joseph Bélanger, l’architecte qui transforma la physionomie du parc, et Hubert Robert, le peintre qui modela la nature comme on peint un tableau.

Lieu du rendez-vous : Office du tourisme du Mérévillois

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0164949910 »}] A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

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Agathe Poupeney