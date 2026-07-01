La grande cascade en eau, Domaine de Méréville, Le Mérévillois
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Méréville · Le Mérévillois
Informations pratiques
La grande cascade en eau 19 et 20 septembre Domaine de Méréville Essonne
Sous réserve des conditions météorologiques. En partenariat avec le SIARJA.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Le système hydraulique du XVIIIe siècle, toujours opérationnel pour alimenter la grande cascade, sera activé exceptionnellement pour offrir un spectacle visuel et sonore. Revivez les émotions des visiteurs d’autrefois, émerveillés et fascinés par la beauté et la puissance effrayante de ses flots bouillonnants.
Sous réserve des conditions météorologiques. En partenariat avec le SIARJA.
Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville
Découverte de la grande cascade en eau
Rachel Cardon
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