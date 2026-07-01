Démonstration : Les métiers du Patrimoine par les artisans œuvrant à la restauration du château, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Démonstration : Les métiers du Patrimoine par les artisans œuvrant à la restauration du château Dimanche 20 septembre, 11h00 Domaine de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, et pour célébrer la fin du chantier portant sur le corps principal du château, les artisans ayant participé à la restauration de la principale fabrique du jardin répondent à vos questions. Venez également assister à une démonstration de taille d’ardoises et de tournage de plomb.

Sous réserve de la disponibilité des entreprises

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

Démonstration « Les métiers du patrimoine par les artisans œuvrant à la restauration du château »

T. Cochet-Peduzzi