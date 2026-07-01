Le domaine de Méréville vu d’hélicoptère en 1990, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Le domaine de Méréville vu d’hélicoptère en 1990 19 et 20 septembre Domaine de Méréville Essonne

Lieu : Orangerie du Domaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Grâce à la projection d’un film, venez prendre de la hauteur et voyagez dans le temps pour voir le Domaine en 1990. Un bon dans le passé !

Lieu : Orangerie du Domaine

En partenariat avec l’Association des Amis du Domaine de Méréville.

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

Projection « Le domaine de Méréville vu d’hélicoptère en 1990 »