Pauses gourmandes, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Pauses gourmandes 19 et 20 septembre Domaine de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Prenez soin de vos papilles durant tout le week-end des Rendez-vous aux jardins ! Après une balade dans le domaine, rien de tel qu’une pause désaltérante et gourmande bien méritée à la buvette de l’association des Amis du domaine de Méréville.

Faites aussi un arrêt au stand d’Apinest, où l’apiculteur partage sa passion pour les abeilles et nous invite à déguster ses miels et autres gourmandises, issus notamment des ruches du domaine.

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

Pause gourmande

© Cyriane Oget