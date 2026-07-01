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Pauses gourmandes, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Méréville · Le Mérévillois

Pauses gourmandes, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine de Méréville
Adresse
8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France
Ville
91660 Le Mérévillois
Département
Essonne

Pauses gourmandes 19 et 20 septembre Domaine de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Prenez soin de vos papilles durant tout le week-end des Rendez-vous aux jardins ! Après une balade dans le domaine, rien de tel qu’une pause désaltérante et gourmande bien méritée à la buvette de l’association des Amis du domaine de Méréville.
Faites aussi un arrêt au stand d’Apinest, où l’apiculteur partage sa passion pour les abeilles et nous invite à déguster ses miels et autres gourmandises, issus notamment des ruches du domaine.

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville
Pause gourmande

© Cyriane Oget

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