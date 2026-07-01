Visite insolite au coucher du soleil, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Visite insolite au coucher du soleil Samedi 8 août, 20h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T20:00:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T20:00:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

Avez-vous déjà remarqué comme les paysages évoluent non seulement au gré des saisons, mais aussi au fil de la journée ? Cette visite insolite et poétique vous invite à explorer le parc de Méréville à la lueur des derniers rayons de soleil, qui baignent les fabriques, la végétation et les enrochements de teintes chaudes et leur confèrent un air de mystère…

Lieu de rendez-vous : Office de tourisme du Mérévillois

En partenariat avec la communauté d’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0164949910 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}] Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…

Une visite à la tombée de la nuit

Alexis Harnichard