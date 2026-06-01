Révélations, par la compagnie Le Chiendent, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Révélations, par la compagnie Le Chiendent Dimanche 5 juillet, 15h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Révélations, par la compagnie Le Chiendent

La compagnie Le Chiendent vous invite à une drôle de loterie où vous gagnerez peut-être un voyage sensoriel et ludique au cœur de l’étrange : un univers factice, fantasque et surréaliste qui vous embarquera pour 4’22 top chrono !

Les copilotes de l’Engin Urticant, la curieuse caravane, manipulent et animent images, objets et mouvements en collaboration active avec vous et vous accompagnent à découvrir le trésor qui est en vous ! Laissez-vous guider !

Ce spectacle a lieu à l’occasion du festival les Traverses / Plus d’infos : https://www.lesilo.org/fest_editions

En partenariat avec l’association Farine de froment / Le Silo

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.lesilo.org/fest_editions »}] Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…

La compagnie Le Chiendent vous invite à une drôle de loterie où vous gagnerez peut-être un voyage sensoriel et ludique au cœur de l’étrange. spectacle