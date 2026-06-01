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Révélations, par la compagnie Le Chiendent, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Révélations, par la compagnie Le Chiendent, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Révélations, par la compagnie Le Chiendent, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Domaine départemental de Méréville

Adresse : Rue Voltaire 91660 Méréville

Ville : 91660 Le Mérévillois

Département : Essonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Révélations, par la compagnie Le Chiendent Dimanche 5 juillet, 15h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Révélations, par la compagnie Le Chiendent

La compagnie Le Chiendent vous invite à une drôle de loterie où vous gagnerez peut-être un voyage sensoriel et ludique au cœur de l’étrange : un univers factice, fantasque et surréaliste qui vous embarquera pour 4’22 top chrono !
Les copilotes de l’Engin Urticant, la curieuse caravane, manipulent et animent images, objets et mouvements en collaboration active avec vous et vous accompagnent à découvrir le trésor qui est en vous ! Laissez-vous guider !

Ce spectacle a lieu à l’occasion du festival les Traverses / Plus d’infos : https://www.lesilo.org/fest_editions
En partenariat avec l’association Farine de froment / Le Silo

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.lesilo.org/fest_editions »}] Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…
La compagnie Le Chiendent vous invite à une drôle de loterie où vous gagnerez peut-être un voyage sensoriel et ludique au cœur de l’étrange. spectacle

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