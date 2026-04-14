Spectacle : Visites impromptues, par la compagnie Scena Nostra, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Spectacle : Visites impromptues, par la compagnie Scena Nostra Dimanche 7 juin, 14h30 Domaine départemental de Méréville Essonne

/! Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Spectacle : Visites impromptues, par la compagnie Scena Nostra

La compagnie de théâtre Scena Nostra, en résidence dans l’agglomération pour la 3e année, proposera 3 Visites impromptues dont une dans le Domaine. À travers ce spectacle conçu tout spécialement pour l’occasion, la compagnie Scena Nostra, vous embarque dans un voyage plein de surprises et d’humour.

En partenariat avec la communauté d’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France +33164957276 https://www.facebook.com/domainedepartementalmereville [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}, {« type »: « email », « value »: « service.culturel@caese.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-etampois-sud-essonne.mapado.com/event/531611-visites-impromptues-domaine-departemental-de-mereville »}] Propriété du Conseil départemental de l’Essonne, le domaine de Méréville s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. C’est essentiellement le projet d’un homme, grand financier et amateur d’art, le marquis de Laborde, qui va s’entourer des plus prestigieux concepteurs de jardins de son temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert, pour créer un parc dans le style à la mode depuis les années 1750 : les jardins paysagers ou anglo-chinois. Méréville raconte le rapport de l’homme face à la Nature à la fin du siècle des Lumières. Le plus magique est que ce jardin est encore là aujourd’hui, secret, caché, enfoui parfois, mais prêt à se dévoiler à qui veut bien se le laisser conter… N20 sortie Méréville

Spectacle « Visites impromptues » par la compagnie Scena Nostra

©CD91