Visite libre du Domaine départemental de Méréville, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Visite libre du Domaine départemental de Méréville 6 et 7 juin Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Visite libre du Domaine départemental de Méréville

Emblématique des jardins dits pittoresques ou anglo-chinois, le parc de Méréville a été imaginé à la fin du XVIIIème siècle. Dès 1784, le marquis de Laborde, propriétaire des lieux et commanditaire impliqué, s’entoure des artistes les plus en vogue pour concevoir ses jardins. L’architecte François-Joseph Bélanger remodèle le paysage du site, puis le peintre Hubert Robert lui succède et parfait le projet initial en créant des « tableaux naturels » visant à reconstituer une nature idéalisée. Durant 10 ans, ce sont ainsi jusqu’à 400 ouvriers qui œuvrent à ce chantier colossal. La composition générale du site et de nombreux éléments fondateurs (rivière, ponts et îles, grottes et enrochements, etc.) ont subsisté au fil du temps, faisant ainsi du domaine de Méréville l’un des rares témoins de ce type de jardins parvenus jusqu’à nous.

Propriété du Conseil Départemental de l’Essonne depuis 2000, le domaine de Méréville a fait l’objet de plusieurs campagnes de travaux de restauration. Il est ouvert au public depuis 2018.

https://youtu.be/G_uGOi5GV-w

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France +33164957276 https://www.facebook.com/domainedepartementalmereville [{« data »: {« author »: « Du00e9partement de lu2019Essonne », « cache_age »: 86400, « description »: « Le Domaine du00e9partemental de Mu00e9ru00e9ville, vous connaissez ? Il est le dernier exemple de jardin pittoresque conu00e7u u00e0 la fin du XVIIIe siu00e8cle ! Le domaine est ouvert gratuitement au public. ud83dude0a », « type »: « video », « title »: « LBEDLP : Le Domaine du00e9partemental de Mu00e9ru00e9ville », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/G_uGOi5GV-w/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=G_uGOi5GV-w », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCeZUCNsshNxybLKNYNrmYSg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Visite libre

©Alexis Harnichard