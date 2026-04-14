Exposition : Les métamorphoses du château : quand le passé façonne l’avenir, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Exposition : Les métamorphoses du château : quand le passé façonne l’avenir 6 et 7 juin Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Exposition : Les métamorphoses du château : quand le passé façonne l’avenir

L’exposition Les métamorphose du château : quand le passé façonne l’avenir invite à redécouvrir la principale fabrique du jardin. Au fil des siècles et au gré de ses propriétaires, le château a connu transformations, âge d’or et déclin. L’ambitieuse campagne de restauration dont il fait actuellement l’objet est l’occasion de se replonger dans l’histoire et l’actualité de cette bâtisse au destin singulier. Des reproductions de papiers peints ayant habillé les intérieurs du château au XVIIIe siècle sont également exposées pour la première fois.

Lieu : Orangerie du Domaine

En partenariat avec la Société Historique et Archéologique Sud Essonne Canton de Méréville

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France +33164957276 https://www.facebook.com/domainedepartementalmereville Propriété du Conseil départemental de l’Essonne, le domaine de Méréville s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. C’est essentiellement le projet d’un homme, grand financier et amateur d’art, le marquis de Laborde, qui va s’entourer des plus prestigieux concepteurs de jardins de son temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert, pour créer un parc dans le style à la mode depuis les années 1750 : les jardins paysagers ou anglo-chinois. Méréville raconte le rapport de l’homme face à la Nature à la fin du siècle des Lumières. Le plus magique est que ce jardin est encore là aujourd’hui, secret, caché, enfoui parfois, mais prêt à se dévoiler à qui veut bien se le laisser conter… N20 sortie Méréville

Exposition : Les métamorphoses du château : quand le passé façonne l’avenir – dans l’Orangerie du Domaine

©A. Harnichard