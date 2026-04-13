Le Magasin du Monde, Silo of Boigny/Théâtre de l’étempois, Le Mérévillois

Le Magasin du Monde Vendredi 29 mai, 20h00 Silo of Boigny/Théâtre de l’étempois Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T21:00:00+02:00

Et si on suivait le fil de coton ? Si on apprenait à lire le wax ? Allez, Faisons swinguer les machines à coudre ! En avant la musique ! Et vivent le théâtre, les objets et les marionnettes pour confronter nos mémoires et accorder nos histoires ! Pourquoi le sud est-il toujours en bas ? Et si on essayait autre chose ?

Polyglotte, multi-instrumental, pluri-textuel, manuel et automatisé, LE MAGASIN DU MONDE est un spectacle porté par une équipe algéro-maroco-française qui veut aujourd’hui partager un peu de son passé colonial commun.

» Pas de panique ! Pour faire entendre notre voix plurielle sur ce passé encore à vif, nous avons trouvé trois alliés précieux : la musique, les objets et nous-mêmes… Une conflictualité et sa tentative de dépassement peuvent se jouer de mille et une façons. La réparation suppose de la douceur. Nous voulons faire communauté et c’est joyeux ! «

—–

DISTRIBUTION ET SOUTIENS

Jeu théâtral, marionnettique et musicale : Ahlam Slama, Johanne Gili, Karim Kasmi et Bastien Lacoste // Conception et écriture à partir du plateau : Johanne Gili // Composition musicale et chansons : Bastien Lacoste, Karim Kasmi et Ahlam Slama // Bande-son et automatisation des machines : Bastien Lacoste // Fabrication marionnettes : Chloé Bucas, Karim Kasmi, Johanne Gili et Sarah Dureuil // Mise en scène collective // Regards extérieurs : Olivier Boudrand et Bérangère Roussel // Régie : Emma Tromeur // Administration, production et diffusion : Roxane Pigeon et Annie Tournon

// Coproductions et résidences : La Villa mais d’ic i- Les Nocturbaines – le TLUC du Silo of Boigny – Animakt La Barakt – Fabrique sonore / Cie Décor Sonore – La Fabrique des Impossibles – Radio RapTz – Le culturel au pluriel // Avec le soutien de : Adami – Spedidam – DRAC IDF – Région IDF – ville d’Aubervilliers – ville de Paris – CAF 75 – Réseau Actes Ifs

Silo of Boigny/Théâtre de l’étempois 1 rue du Pont de Boigny – 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@lafinecompagnie.com »}]

La Fine Compagnie – Johanne Gili Théâtre Marionnettes

Emma Tromeur