Un autre regard par Hubert Robert, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Un autre regard par Hubert Robert 6 et 7 juin Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Un autre regard par Hubert Robert

C’est en 1786 que le « peintre des ruines », Hubert Robert est appelé par le marquis de Laborde pour continuer la conception du parc de Méréville, à la suite de F.-J. Bélanger. Dès lors, il exécute une série de toiles projetant des vues du jardin. En l’honneur du 240ème anniversaire de l’arrivée de l’artiste à Méréville, ses toiles prennent à nouveau place dans le paysage pour guider notre regard et lui permettre de retrouver les cadrages du XVIIIe siècle.

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France +33164957276 https://www.facebook.com/domainedepartementalmereville Propriété du Conseil départemental de l’Essonne, le domaine de Méréville s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. C’est essentiellement le projet d’un homme, grand financier et amateur d’art, le marquis de Laborde, qui va s’entourer des plus prestigieux concepteurs de jardins de son temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert, pour créer un parc dans le style à la mode depuis les années 1750 : les jardins paysagers ou anglo-chinois. Méréville raconte le rapport de l’homme face à la Nature à la fin du siècle des Lumières. Le plus magique est que ce jardin est encore là aujourd’hui, secret, caché, enfoui parfois, mais prêt à se dévoiler à qui veut bien se le laisser conter… N20 sortie Méréville

Visite libre des œuvres exposées dans le domaine « Un autre regard par Hubert Robert »

©AD91