Concert flottant par le Duo Movere et le piano bulles de la compagnie Le pianO du lac, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Concert flottant par le Duo Movere et le piano bulles de la compagnie Le pianO du lac Dimanche 7 juin, 16h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Concert flottant par le Duo Movere et le piano bulles de la compagnie Le pianO du lac

Le pianO du lac rencontre le Duo Movere pour un spectacle lyrique et envoûtant sur le grand lac ! Le Duo Movere est né de la rencontre de la mezzo-soprano Éloïse Cénac-Morthé et du pianiste Nicolas Mialocq à Berlin. Venant d’univers différents, l’opéra pour Éloïse, le jazz et la musique classique pour Nicolas, ils se retrouvent dans une même vision musicale. Ensemble, ils explorent sur un piano flottant le répertoire classique et adaptent des musiques françaises et actuelles comme Barbara ou encore John Lennon.

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France +33164957276 https://www.facebook.com/domainedepartementalmereville Propriété du Conseil départemental de l’Essonne, le domaine de Méréville s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. C’est essentiellement le projet d’un homme, grand financier et amateur d’art, le marquis de Laborde, qui va s’entourer des plus prestigieux concepteurs de jardins de son temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert, pour créer un parc dans le style à la mode depuis les années 1750 : les jardins paysagers ou anglo-chinois. Méréville raconte le rapport de l’homme face à la Nature à la fin du siècle des Lumières. Le plus magique est que ce jardin est encore là aujourd’hui, secret, caché, enfoui parfois, mais prêt à se dévoiler à qui veut bien se le laisser conter… N20 sortie Méréville

Concert flottant par le Duo Movere et le piano bulles de la compagnie Le pianO du lac

© PianO du lac