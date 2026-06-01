Infamous Bal : Lille Sud, Parc du Grand Sud, Lille

Infamous Bal : Lille Sud Samedi 4 juillet, 14h00 Parc du Grand Sud Nord

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Le Flow et le Grand Sud s’associent pour proposer une grande journée festive de quartier.

Au programme :

14h – 17h : show street workout / parcours avec Blacklist

14h – 17h / 19h – 20h : DJ set par DJ Karo

15h – 15h45 / 16h – 16h45 : initiations danse avec Yassko ( Gratuit sans inscription )

17h – 19h : un gala de catch proposé par KHAO inspiré de l’univers du Hip-Hop. Le spectacle mélange sport, musique et ambiance immersive pour créer un moment accessible et convivial, pensé pour rassembler toutes les générations.

20h – 21h30 : concert live par Infamous Bal revisitant les plus grands classiques du rap, des années 90 jusqu’à aujourd’hui. 5 musicien·nes lillois·es reprennent des morceaux d’artistes connus comme Snoop Dogg, Diam’s, Aya Nakamura ou encore le Wu-Tang Clan dans une ambiance festive et participative.

(Présence d’un village associatif toute la journée).

L’Infamous Bal sera sera en tournée gratuite partout dans Lille en juillet 2026 ! On vous en dit plus bientôt.

Parc du Grand Sud 11 rue de l’asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Rap live, catch et danse hip-hop au cœur d’une journée festive !