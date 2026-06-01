Infamous Bal : Lille Sud, Parc du Grand Sud, Lille
Infamous Bal : Lille Sud, Parc du Grand Sud, Lille samedi 4 juillet 2026.
Infamous Bal : Lille Sud Samedi 4 juillet, 14h00 Parc du Grand Sud Nord
Gratuit en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00
Le Flow et le Grand Sud s’associent pour proposer une grande journée festive de quartier.
Au programme :
- 14h – 17h : show street workout / parcours avec Blacklist
- 14h – 17h / 19h – 20h : DJ set par DJ Karo
- 15h – 15h45 / 16h – 16h45 : initiations danse avec Yassko ( Gratuit sans inscription )
- 17h – 19h : un gala de catch proposé par KHAO inspiré de l’univers du Hip-Hop. Le spectacle mélange sport, musique et ambiance immersive pour créer un moment accessible et convivial, pensé pour rassembler toutes les générations.
- 20h – 21h30 : concert live par Infamous Bal revisitant les plus grands classiques du rap, des années 90 jusqu’à aujourd’hui. 5 musicien·nes lillois·es reprennent des morceaux d’artistes connus comme Snoop Dogg, Diam’s, Aya Nakamura ou encore le Wu-Tang Clan dans une ambiance festive et participative.
(Présence d’un village associatif toute la journée).
L’Infamous Bal sera sera en tournée gratuite partout dans Lille en juillet 2026 ! On vous en dit plus bientôt.
Parc du Grand Sud 11 rue de l’asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France
Rap live, catch et danse hip-hop au cœur d’une journée festive !
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