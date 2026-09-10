INFORMATION A LA MÉDIATION au forum des associations paris VIII Parc Monceau PARIS
samedi 12 septembre 2026 · Parc Monceau · PARIS
Informations pratiques
UN
CONFLIT ? PARLONS-EN AUTREMENT !
Et si, au lieu de laisser un conflit s’installer… vous
choisissiez le dialogue ?
À l’occasion du Forum des Associations, STELLA
Médiation vient à votre rencontre !
Une
question ?
Un
désaccord ?
Un
conflit qui vous préoccupe ?
Simplement
envie de découvrir la médiation ?
Venez en parler avec nous !
Nos médiateurs diplômés et expérimentés seront là
pour vous écouter, répondre à vos questions et vous faire découvrir,
concrètement, les possibilités offertes par la médiation.
C’est gratuit.
C’est
confidentiel.
Et
surtout… c’est un espace pour dialoguer.
SAMEDI
12 SEPTEMBRE
10H → 18H
PARC
MONCEAU – PARIS 8e
Passez
nous voir ! Posez vos questions. Échangeons.
Parce qu’un conflit n’est pas forcément une fin…
il peut aussi être le début d’une solution.
UN CONFLIT ? PARLONS-EN AUTREMENT !
Et si, au lieu de laisser un conflit s’installer… vous choisissiez le dialogue ?
À l’occasion du Forum des Associations, STELLA Médiation vient à votre rencontre !
Une question ?
Un désaccord ?
Un conflit qui vous préoccupe ?
Simplement envie de découvrir la médiation ?
Le samedi 12 septembre 2026
de 12h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T15:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T12:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00
Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 PARIS
https://www.paris.fr/pages/forums-des-associations-a-la-rencontre-du-tissu-associatif-de-votre-arrondissement-35683#arrondissement-8-eoknc
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