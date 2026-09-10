INFORMATION A LA MÉDIATION au forum des associations paris VIII Parc Monceau PARIS

Informations pratiques

UN

CONFLIT ? PARLONS-EN AUTREMENT !

Et si, au lieu de laisser un conflit s’installer… vous

choisissiez le dialogue ?

À l’occasion du Forum des Associations, STELLA

Médiation vient à votre rencontre !

Une

question ?

Un

désaccord ?

Un

conflit qui vous préoccupe ?

Simplement

envie de découvrir la médiation ?

Venez en parler avec nous !

Nos médiateurs diplômés et expérimentés seront là

pour vous écouter, répondre à vos questions et vous faire découvrir,

concrètement, les possibilités offertes par la médiation.

C’est gratuit.

C’est

confidentiel.

Et

surtout… c’est un espace pour dialoguer.

SAMEDI

12 SEPTEMBRE

10H → 18H

PARC

MONCEAU – PARIS 8e

Passez

nous voir ! Posez vos questions. Échangeons.

Parce qu’un conflit n’est pas forcément une fin…

il peut aussi être le début d’une solution.

contact@stella-mediation.fr

UN CONFLIT ? PARLONS-EN AUTREMENT !



Et si, au lieu de laisser un conflit s’installer… vous choisissiez le dialogue ?

À l’occasion du Forum des Associations, STELLA Médiation vient à votre rencontre !



Une question ?

Un désaccord ?

Un conflit qui vous préoccupe ?

Simplement envie de découvrir la médiation ?

Le samedi 12 septembre 2026

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T15:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T12:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 PARIS

https://www.paris.fr/pages/forums-des-associations-a-la-rencontre-du-tissu-associatif-de-votre-arrondissement-35683#arrondissement-8-eoknc



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