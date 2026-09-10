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INFORMATION A LA MÉDIATION au forum des associations paris VIII Parc Monceau PARIS

samedi 12 septembre 2026 · Parc Monceau · PARIS

INFORMATION A LA MÉDIATION au forum des associations paris VIII Parc Monceau PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Parc Monceau
Adresse
35, boulevard de Courcelles
Ville
75008 PARIS
Département
Paris

UN
CONFLIT ? PARLONS-EN AUTREMENT !

Et si, au lieu de laisser un conflit s’installer… vous
choisissiez le dialogue ?

À l’occasion du Forum des Associations, STELLA
Médiation vient à votre rencontre !

Une
question ?
Un
désaccord ?
Un
conflit qui vous préoccupe ?
Simplement
envie de découvrir la médiation ?

Venez en parler avec nous !

Nos médiateurs diplômés et expérimentés seront là
pour vous écouter, répondre à vos questions et vous faire découvrir,
concrètement, les possibilités offertes par la médiation.

C’est gratuit.
C’est
confidentiel.
Et
surtout… c’est un espace pour dialoguer.

SAMEDI
12 SEPTEMBRE
10H → 18H
PARC
MONCEAU – PARIS 8e

Passez
nous voir ! Posez vos questions. Échangeons.

Parce qu’un conflit n’est pas forcément une fin…
il peut aussi être le début d’une solution.

contact@stella-mediation.fr

UN CONFLIT ? PARLONS-EN AUTREMENT !

Et si, au lieu de laisser un conflit s’installer… vous choisissiez le dialogue ?
À l’occasion du Forum des Associations, STELLA Médiation vient à votre rencontre !

Une question ?
Un désaccord ?
Un conflit qui vous préoccupe ?
Simplement envie de découvrir la médiation ?
Le samedi 12 septembre 2026
de 12h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T15:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T12:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles  75008 PARIS
https://www.paris.fr/pages/forums-des-associations-a-la-rencontre-du-tissu-associatif-de-votre-arrondissement-35683#arrondissement-8-eoknc


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