Initiation à la danse traditionnelle de l’Afrique de l’ouest Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 30 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Initiation à la danse traditionnelle de l’Afrique de l’ouest

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300



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