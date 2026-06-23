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Initiation à la danse traditionnelle de l’Afrique de l’ouest Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Initiation à la danse traditionnelle de l’Afrique de l’ouest Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Initiation à la danse traditionnelle de l’Afrique de l’ouest Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Plaine de jeux La Halvêque

Adresse : 23 Rue Léon Serpollet

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Initiation à la danse traditionnelle de l’Afrique de l’ouest

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300


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