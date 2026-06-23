Initiation à la danse traditionnelle de l’Afrique de l’ouest Plaine de jeux La Halvêque Nantes
Initiation à la danse traditionnelle de l’Afrique de l’ouest Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 30 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Initiation à la danse traditionnelle de l’Afrique de l’ouest
Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300
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