Initiation à la généalogie, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Danièle Damin - Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Initiation à la généalogie Samedi 24 octobre, 10h30, 14h00 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00
Samedi 24 octobre – 10h30-13h et 14h-17h
Avec les adhérents du Cercle généalogique de l’Union, découvrez comment se pratique la généalogie. N’hésitez pas à venir avec des questions et des données personnelles.
Médiathèque Danièle Damin
Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin
découvrez comment se pratique la généalogie
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