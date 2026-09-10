Initiation à la généalogie, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Initiation à la généalogie Samedi 24 octobre, 10h30, 14h00 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:00:00+02:00

Samedi 24 octobre – 10h30-13h et 14h-17h

Avec les adhérents du Cercle généalogique de l’Union, découvrez comment se pratique la généalogie. N’hésitez pas à venir avec des questions et des données personnelles.

Médiathèque Danièle Damin

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin

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