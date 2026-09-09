Initiation à la Kizomba à Sainte Marie, maison de la distillation Saint James, Distillerie SAINT JAMES, Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · Distillerie SAINT JAMES · Sainte-Marie
Informations pratiques
Initiation à la Kizomba à Sainte Marie, maison de la distillation Saint James Samedi 19 septembre, 11h00 Distillerie SAINT JAMES Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
Initiation au à la Kizomba – Samedi 19/09 à partir de 11h
Titi & Maria (Association Beev) proposent une initiation à la Kizomba.
Venez danser, partager et profiter dans une ambiance conviviale et un cadre enchanteur, à la maison de la distillation, derrière le Musée du Rhum Saint James
Infos pratiques
Sans réservation.
Ouvert à tous à partir de 17 ans
Instagram : @association.beev
A voir également :
Visite libre du Musée Saint James, de la maison de la distillation, de la cave à millésimes
Audioguide disponible
Distillerie SAINT JAMES Boulevard Raymond Huygues Despointes 97230 Sainte Marie Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596 69 50 37 https://rhum-saintjames.com/ https://www.instagram.com/distillerie_saintjames_mq/ Distillerie Saint James, ancienne usine de Sainte Marie parking, accès PMR
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
@association.beev
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