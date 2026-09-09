Initiation à la Kizomba à Sainte Marie, maison de la distillation Saint James, Distillerie SAINT JAMES, Sainte-Marie

Informations pratiques

Initiation à la Kizomba à Sainte Marie, maison de la distillation Saint James Samedi 19 septembre, 11h00 Distillerie SAINT JAMES Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,

Initiation au à la Kizomba – Samedi 19/09 à partir de 11h

Titi & Maria (Association Beev) proposent une initiation à la Kizomba.

Venez danser, partager et profiter dans une ambiance conviviale et un cadre enchanteur, à la maison de la distillation, derrière le Musée du Rhum Saint James

Infos pratiques

Sans réservation.

Ouvert à tous à partir de 17 ans

Instagram : @association.beev

A voir également :

Visite libre du Musée Saint James, de la maison de la distillation, de la cave à millésimes

Audioguide disponible

Distillerie SAINT JAMES Boulevard Raymond Huygues Despointes 97230 Sainte Marie Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596 69 50 37 https://rhum-saintjames.com/ https://www.instagram.com/distillerie_saintjames_mq/ Distillerie Saint James, ancienne usine de Sainte Marie parking, accès PMR

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,

@association.beev