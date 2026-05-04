Initiation à la modélisation et à l’impression 3D, Micro-Folie, Le pouliguen

Initiation à la modélisation et à l’impression 3D Lundi 4 mai, 14h00 Micro-Folie Loire-Atlantique

Participation: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T17:00:00+02:00

Venez vous initier au logiciel de conception 3D « Fusion 360 » en partenariat avec le Repair Café de la Presqu’île Guérandaise. Nous vous invitons à venir avec votre ordinateur portable, si possible.

Créneau limité à 10 personnes maximum.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Venez vous initier au logiciel de conception 3D « Fusion 360 » en partenariat avec le Repair Café de la Presqu’île Guérandaise. Nous vous invitons à venir avec votre ordinateur portable, si possible… LOISIRS NUMERIQUE