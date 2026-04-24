Initiation à la nage de sirène AquaOuest Pacé Mercredi 1 juillet, 10h00, 10h30, 11h30, 12h00 Ille-et-Vilaine

Prix entrée piscine, sur inscription – Pour adultes et enfants à partir de 7 ans, sachant nager

Au cours d’une matinée, plongez dans la peau d’une sirène

En écho à l’opéra _La Sirène du Phare_, joué à l’Escapade le 8 juillet, plongez dans l’univers du spectacle grâce à une initiation à la nage en costume de sirène, et d’un happening du BarokOpera.

4 sessions de 8 personnes (30 minutes) sont proposées pour une expérience unique et immersive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-01T12:30:00.000+02:00

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culture@ville-pace.fr

AquaOuest 2 Boulevard du Trieux, 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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