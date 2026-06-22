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Initiation à la pêche au bouchon Marcenais

Initiation à la pêche au bouchon Marcenais

Initiation à la pêche au bouchon Marcenais mercredi 29 juillet 2026.

Adresse
12 Charlot Sud
Ville
33620 Marcenais
Département
Gironde
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Marcenais

Initiation à la pêche au bouchon

12 Charlot Sud Marcenais Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Accompagné d’un animateur pêche, découvre la vie étonnante qui se cache dans l’étang. Prêt pour une partie de pêche au bouchon ? Une fois observés … les poissons regagneront leur milieu naturel.   .

12 Charlot Sud Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79  tourisme@latitude-nord-gironde.fr

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English : Initiation à la pêche au bouchon

L’événement Initiation à la pêche au bouchon Marcenais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Latitude Nord Gironde

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