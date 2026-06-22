Initiation à la pêche au bouchon Marcenais
Initiation à la pêche au bouchon Marcenais mercredi 29 juillet 2026.
Marcenais
Initiation à la pêche au bouchon
12 Charlot Sud Marcenais Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Accompagné d’un animateur pêche, découvre la vie étonnante qui se cache dans l’étang. Prêt pour une partie de pêche au bouchon ? Une fois observés … les poissons regagneront leur milieu naturel. .
12 Charlot Sud Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79 tourisme@latitude-nord-gironde.fr
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English : Initiation à la pêche au bouchon
L’événement Initiation à la pêche au bouchon Marcenais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Latitude Nord Gironde
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