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INITIATION À LA PÊCHE AU COUP POUR LES ENFANTS Mende

INITIATION À LA PÊCHE AU COUP POUR LES ENFANTS Mende

INITIATION À LA PÊCHE AU COUP POUR LES ENFANTS Mende lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Place du Foirail

Ville : 48000 Mende

Département : Lozère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 20 20 Enfant

Mende

INITIATION À LA PÊCHE AU COUP POUR LES ENFANTS

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28

Initiation à la pêche au coup en rivière et sensibilisation à la faune et la flore des cours d’eau, encadrée par un moniteur-guide de pêche.

Lieu de pratique Mende
Public Enfants de 7 à 17 ans
Tarif 20 € pers.
Le matériel de pêche + le Pass’ Pêche est inclus pour cette activité ludique.
La séance est aussi ouverte aux adultes.
Pas de participation active pour les accompagnants, uniquement de l’observation.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23
Nous vous communiquerons le lieu de rendez-vous exacte lors de votre inscription.   .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23  mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement INITIATION À LA PÊCHE AU COUP POUR LES ENFANTS Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende

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