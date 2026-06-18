INITIATION À LA PÊCHE DES ÉCREVISSES AMÉRICAINES Mende
INITIATION À LA PÊCHE DES ÉCREVISSES AMÉRICAINES Mende lundi 6 juillet 2026.
Mende
INITIATION À LA PÊCHE DES ÉCREVISSES AMÉRICAINES
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-03 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28
Initiation à la pêche des écrevisses américaines et sensibilisation à la faune et la flore des cours d’eau, encadrée par un moniteur-guide de pêche.
Lieu de pratique Mende
Public Enfants à partir de 7 ans
Tarif 15 € pers.
Le matériel de pêche + le Pass’ Pêche est inclus pour cette activité ludique.
La séance est aussi ouverte aux adultes.
Pas de participation active pour les accompagnants, uniquement de l’observation.
Réservation obligatoire jusqu’à la veille, à l’Office de Tourisme de Mende 04 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
Nous vous communiquerons le lieu de rendez-vous exacte lors de votre inscription. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 mendetourisme@ot-mende.fr
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English :
L’événement INITIATION À LA PÊCHE DES ÉCREVISSES AMÉRICAINES Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende
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