Initiation à la pêche du bar Saint-Pol-de-Léon
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Initiation à la pêche du bar
Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-09-02
Découvrez la pêche sportive en bord de mer avec Pesketa.
Thibaut Le Sceller, Moniteur guide de pêche diplômé et passionné vous conduira sur ses coins de pêche secrets !
Vous tenterez de capturer le bar ou la dorade, au leurre ou en surfcasting (pêche aux appâts naturels). Que vous soyez débutant ou confirmé, sur une demi-journée, Thibaut vous transmettra toutes ses connaissances. Vous apprendrez à connaître le matériel (intégralement fourni), à comprendre le comportement des poissons, à découvrir la gestuelle du lancer ou encore à choisir vos leurres pour capturer des poissons sauvages !
Sur réservation. Lieu de rendez-vous selon conditions météorologiques. .
Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 7 87 07 68 01
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English :
L’événement Initiation à la pêche du bar Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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