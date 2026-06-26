Exposition de photographies Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Exposition de photographies

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-11

Images latentes par Pascal Bodin, photographies alternatives.

Enveloppées de brumes et de lumières crépusculaires, aux détours de la marche lente et contemplative d’un promeneur, les scènes du paysage breton se font à la fois timides et généreuses. La Bretagne offre alors, aux yeux du spectateur immobile, une grande richesse chromatique et des noirs et blancs plus géométriques.

La lenteur se traduit également par le choix du medium utilisé le procédé argentique. L’image enregistrée est latente, existe sans être visible, jusqu’à son développement. Elle reste mentale, telle une petite musique intérieure. Avec le temps elle évolue, son interprétation au tirage ne sera que la conséquence de cette maturation. Enfin, les poses lentes laissent la surface sensible du film recevoir en douceur toutes les subtilités de la lumière.

Aux heures d’ouverture de la libraire. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

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L’événement Exposition de photographies Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX