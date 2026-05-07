Initiation à la peinture chinoise : représenter les oiseaux Bibliothèque Longs-Champs Rennes
Initiation à la peinture chinoise : représenter les oiseaux Bibliothèque Longs-Champs Rennes mercredi 27 mai 2026.
Initiation à la peinture chinoise : représenter les oiseaux Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mercredi 27 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Atelier arts-plastiques
Découverte et initiation à la peinture traditionnelle chinoise avec l’artiste Wang Chunyu.
Le temps d’un atelier, entrez dans cet univers poétique à travers la reproduction de feuilles, de branches et d’oiseaux. Wang Chunyu est un peintre diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Harbin (Chine du Nord) et de l’Ecole européenne supérieure des arts de Bretagne.
En partenariat avec l’institut Confoncius de Bretagne.
Ados et adultes, à partir de 14 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-27T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-27T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36
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