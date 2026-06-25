Initiation à la pelote basque Fronton Jean Dauger Bayonne
Initiation à la pelote basque Fronton Jean Dauger Bayonne jeudi 27 août 2026.
Bayonne
Initiation à la pelote basque
Fronton Jean Dauger 2 Avenue Docteur Léon Moynac Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 19:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Venez percer les secrets de la pelote basque, sport emblématique du Pays Basque !
En famille ou entre amis, plongez dans l’univers fascinant de ce jeu traditionnel aux multiples variantes. Cette expérience conviviale commence par une présentation passionnante des différentes spécialités de pelote pala, main nue, chistera, xare… Apprenez à reconnaître les instruments, les règles et les terrains du fronton au trinquet tout en découvrant l’histoire riche de ce sport ancré dans la culture basque. Puis place à l’initiation ! À vous de jouer ! Initiez-vous aux gestes de base lors d’un atelier ludique et encadré. Rires et bonne humeur garantis, quel que soit votre âge ou votre niveau. Une activité idéale pour s’immerger dans les traditions locales et partager un moment inoubliable. .
Fronton Jean Dauger 2 Avenue Docteur Léon Moynac Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 80 66 86
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English : Initiation à la pelote basque
L’événement Initiation à la pelote basque Bayonne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bayonne
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