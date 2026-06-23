Initiation à la survie La Ferté-Vidame
Initiation à la survie La Ferté-Vidame jeudi 9 juillet 2026.
La Ferté-Vidame
Initiation à la survie
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Apprenez les rudiments de la survie avec notre guide ! L’occasion d’apprendre à faire du feu, se repérer et bien d’autres astuces !
Apprenez les rudiments de la survie avec notre guide ! L’occasion d’apprendre à faire du feu, se repérer et bien d’autres astuces ! 6 .
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn the basics of survival with our guide! It’s your chance to learn how to start a fire, find your way, and pick up many other tips!
L’événement Initiation à la survie La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-23 par OTs DU PERCHE