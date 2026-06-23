UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Initiation à la survie La Ferté-Vidame

Initiation à la survie La Ferté-Vidame

Initiation à la survie La Ferté-Vidame jeudi 9 juillet 2026.

Ville
28340 La Ferté-Vidame
Département
Eure-et-Loir
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

La Ferté-Vidame

Initiation à la survie

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Apprenez les rudiments de la survie avec notre guide ! L’occasion d’apprendre à faire du feu, se repérer et bien d’autres astuces !
Apprenez les rudiments de la survie avec notre guide ! L’occasion d’apprendre à faire du feu, se repérer et bien d’autres astuces ! 6  .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59  tourisme@foretsduperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn the basics of survival with our guide! It’s your chance to learn how to start a fire, find your way, and pick up many other tips!

L’événement Initiation à la survie La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-06-23 par OTs DU PERCHE

À voir aussi à La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir)