Initiation à la Tempera L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien

Informations pratiques

Bouteilles-Saint-Sébastien

Initiation à la Tempera

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Stage de peinture découverte et initiation à la technique traditionnelle de la peinture Tempera (ou peinture à l’oeuf )

A partir de 10 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.

Journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h

Tarif 75 €

Réservation obligatoire.

Stage de peinture découverte et initiation à la technique traditionnelle de la peinture Tempera (ou peinture à l’oeuf )

A partir de 10 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.

Journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h

Tarif 75 €

Réservation obligatoire. .

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com

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English : Initiation à la Tempera

Painting Workshop: Introduction to and Exploration of the Traditional Tempera Painting Technique (also known as “egg tempera”)

Ages 10 and up. All necessary materials are provided.

Full day (6 hours): 10 a.m.–1 p.m. / 2 p.m.–5 p.m.

Price: 75 ?

Reservations required.

L’événement Initiation à la Tempera Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne