Initiation à la Tempera L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien
samedi 12 septembre 2026 · L’Atelier (pARenThèse) · Bouteilles-Saint-Sébastien
Informations pratiques
Bouteilles-Saint-Sébastien
Initiation à la Tempera
L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne
Tarif : 75 – 75 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Stage de peinture découverte et initiation à la technique traditionnelle de la peinture Tempera (ou peinture à l’oeuf )
A partir de 10 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.
Journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h
Tarif 75 €
Réservation obligatoire.
Stage de peinture découverte et initiation à la technique traditionnelle de la peinture Tempera (ou peinture à l’oeuf )
A partir de 10 ans. Tout le matériel nécessaire est fourni.
Journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h
Tarif 75 €
Réservation obligatoire. .
L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com
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English : Initiation à la Tempera
Painting Workshop: Introduction to and Exploration of the Traditional Tempera Painting Technique (also known as “egg tempera”)
Ages 10 and up. All necessary materials are provided.
Full day (6 hours): 10 a.m.–1 p.m. / 2 p.m.–5 p.m.
Price: 75 ?
Reservations required.
L’événement Initiation à la Tempera Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne
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