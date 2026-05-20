Initiation à l’aquarelle à la Recyclerie La Recyclerie du Bazadais Bazas

Bazas

Initiation à l’aquarelle à la Recyclerie

La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Initiation à l’aquarelle avec Christine.

Je fais mes premiers pas en aquarelle avec des matériaux de récup’.

Tous publics, à partir de 12 ans (les mineurs doivent être accompagnés) .

La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19

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English : Initiation à l’aquarelle à la Recyclerie

L’événement Initiation à l’aquarelle à la Recyclerie Bazas a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud