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Initiation à l’aquarelle à la Recyclerie La Recyclerie du Bazadais Bazas

Initiation à l’aquarelle à la Recyclerie La Recyclerie du Bazadais Bazas

Initiation à l’aquarelle à la Recyclerie La Recyclerie du Bazadais Bazas samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Recyclerie du Bazadais

Adresse : 12 Chemin de Barraou

Ville : 33430 Bazas

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Bazas

Initiation à l’aquarelle à la Recyclerie

La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Initiation à l’aquarelle avec Christine.
Je fais mes premiers pas en aquarelle avec des matériaux de récup’.

Tous publics, à partir de 12 ans (les mineurs doivent être accompagnés)   .

La Recyclerie du Bazadais 12 Chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19 

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English : Initiation à l’aquarelle à la Recyclerie

L’événement Initiation à l’aquarelle à la Recyclerie Bazas a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud

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