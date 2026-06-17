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Initiation à l’art-thérapie moderne Longchamps

Initiation à l’art-thérapie moderne Longchamps mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 93 Rue de la Mairie

Ville : 27150 Longchamps

Département : Eure

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Longchamps

Initiation à l’art-thérapie moderne

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Avec Karine.

Pour adultes uniquement.   .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 55 05 02 11  bib.longchamps@gmail.com

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English : Initiation à l’art-thérapie moderne

L’événement Initiation à l’art-thérapie moderne Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme

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