Longchamps

Initiation à l’art-thérapie moderne

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Avec Karine.

Pour adultes uniquement. .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 55 05 02 11 bib.longchamps@gmail.com

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English : Initiation à l’art-thérapie moderne

L’événement Initiation à l’art-thérapie moderne Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme