Initiation à l’art-thérapie moderne Longchamps
Initiation à l’art-thérapie moderne Longchamps mercredi 8 juillet 2026.
Longchamps
Initiation à l’art-thérapie moderne
93 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Avec Karine.
Pour adultes uniquement. .
93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 55 05 02 11 bib.longchamps@gmail.com
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English : Initiation à l’art-thérapie moderne
L’événement Initiation à l’art-thérapie moderne Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme
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