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AGENDA · La Chapelle-de-Bragny

Initiation aérien La Chapelle-de-Bragny

dimanche 26 juillet 2026 · La Chapelle-de-Bragny

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
72 Hauterive le Haut
Ville
71240 La Chapelle-de-Bragny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Tarif jeunes

La Chapelle-de-Bragny

Initiation aérien

72 Hauterive le Haut La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09

La Compagnie propose une initiation aérien avec Sara Sandqvist et Vincent Molliens. Un moment pour découvrir la légèreté, la concentration et la beauté du mouvement.

Inscription nécessaire.
Ado 10h-12h 15€
Adulte 14h-17h 20€   .

72 Hauterive le Haut La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04  roulottes-en-chantier@orange.fr

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English :

L’événement Initiation aérien La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-07-04 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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