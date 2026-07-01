Initiation aérien La Chapelle-de-Bragny
dimanche 26 juillet 2026 · La Chapelle-de-Bragny
Informations pratiques
La Chapelle-de-Bragny
Initiation aérien
72 Hauterive le Haut La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09
La Compagnie propose une initiation aérien avec Sara Sandqvist et Vincent Molliens. Un moment pour découvrir la légèreté, la concentration et la beauté du mouvement.
Inscription nécessaire.
Ado 10h-12h 15€
Adulte 14h-17h 20€ .
72 Hauterive le Haut La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04 roulottes-en-chantier@orange.fr
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English :
L’événement Initiation aérien La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-07-04 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne