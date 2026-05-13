Initiation affûtez votre couteau Maison des Templiers Rives-en-Seine
Initiation affûtez votre couteau Maison des Templiers Rives-en-Seine dimanche 12 juillet 2026.
Rives-en-Seine
Initiation affûtez votre couteau
Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 15:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Les artisans d’Art de la Maison des Templiers proposent une initiation à l’affûtage le
dimanche 12 juillet.
Initiation affûtage à la pierre naturelle des Pyrénées pour aiguiser votre couteau à la main. Utilisation de différents grains pour finir par le polissage.
A partir de 16 ans. .
Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 37 01 02
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English : Initiation affûtez votre couteau
L’événement Initiation affûtez votre couteau Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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