Initiation affûtez votre couteau Maison des Templiers Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Initiation affûtez votre couteau

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 15:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Les artisans d’Art de la Maison des Templiers proposent une initiation à l’affûtage le

dimanche 12 juillet.

Initiation affûtage à la pierre naturelle des Pyrénées pour aiguiser votre couteau à la main. Utilisation de différents grains pour finir par le polissage.

A partir de 16 ans. .

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 37 01 02

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English : Initiation affûtez votre couteau

L’événement Initiation affûtez votre couteau Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme