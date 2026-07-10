Initiation au bokashi Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 10:00 – 11:00

Gratuit : oui Sur réservation Gratuit | Sur réservation au 06 64 10 58 24 ou en ligne Tout public

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Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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