INITIATION AU CHANT CHORALE Allenc
INITIATION AU CHANT CHORALE Allenc dimanche 21 juin 2026.
Allenc
INITIATION AU CHANT CHORALE
Le Local Lieu-Dit Le Couderc Allenc Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21 2026-06-28
La chorale du foyer rural d’Allenc, animée par Lucile Dupla vous propose une initiation aux chants de chorale les dimanches 21 & 28/06 de 10h à 12h. . Chants du monde, canon baroque, chanson française….venez chanter dans une ambiance chaleureuse et ludique.
La chorale du foyer rural d’Allenc, animée par Lucile Dupla vous propose une initiation aux chants de chorale les dimanches 21 & 28/06 de 10h à 12h. . Chants du monde, canon baroque, chanson française….venez chanter dans une ambiance chaleureuse et ludique. .
Le Local Lieu-Dit Le Couderc Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 87 14 53 35
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English :
The Allenc Foyer Rural choir, led by Lucile Dupla, offers an introduction to choral singing on Sundays 21 & 28/06 from 10am to 12pm. World songs, Baroque canon, French chanson…. come and sing in a warm and fun atmosphere.
L’événement INITIATION AU CHANT CHORALE Allenc a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Mont Lozere
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