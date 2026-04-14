Initiation au compostage, Maison de la nature et de l’environnement, Bordeaux
Initiation au compostage, Maison de la nature et de l’environnement, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
Initiation au compostage Samedi 25 avril, 09h00 Maison de la nature et de l’environnement Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00
Apprenez à réussir votre compost !
Le compostage permet de détourner près d’un tiers des déchets de votre poubelle noire !
Lors de cette formation, vous découvrirez :
• les bases du compostage,
• les bons gestes pour démarrer et entretenir votre compost,
• comment reconnaître un compost de qualité.
Prévoir une tenue de jardinage adaptée à la météo.
Possibilité de suivre l’après-midi la formation “référent de site” (14h-17h30)
Toutes les formations au compostage et au jardinage zéro déchet sont proposées en partenariat avec l’association Au Ras Du Sol.
Maison de la nature et de l’environnement 2 Quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/63/ »}]
Apprenez à réussir votre compost ! Le compostage permet de détourner près d’un tiers des déchets de votre poubelle noire ! compostage dechets alimentaires
Bordeaux Métropole
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