Informations pratiques

Roiffé

Initiation au Golf avec Jean-Marc

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-31

Initiation au Golf avec Jean-Marc

Réservation à la réception ou par téléphone .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 info@domainederoiffe.fr

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English : Initiation au Golf avec Jean-Marc

L’événement Initiation au Golf avec Jean-Marc Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais