UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roiffé

Initiation au Golf avec Jean-Marc Roiffé

samedi 25 juillet 2026 · Roiffé

Initiation au Golf avec Jean-Marc Roiffé

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
14 Route de Fontevraud
Ville
86120 Roiffé
Département
Vienne
Tarif
35 35 Tarif de base plein tarif

Roiffé

Initiation au Golf avec Jean-Marc

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-31

Initiation au Golf avec Jean-Marc
Réservation à la réception ou par téléphone   .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17  info@domainederoiffe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation au Golf avec Jean-Marc

L’événement Initiation au Golf avec Jean-Marc Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

À voir aussi à Roiffé (Vienne)