AGENDA · Roiffé
Initiation au Golf avec Jean-Marc Roiffé
samedi 25 juillet 2026 · Roiffé
Informations pratiques
Roiffé
Initiation au Golf avec Jean-Marc
14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-31
Initiation au Golf avec Jean-Marc
Réservation à la réception ou par téléphone .
14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 info@domainederoiffe.fr
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English : Initiation au Golf avec Jean-Marc
L’événement Initiation au Golf avec Jean-Marc Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais