Visite commentée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Roiffé, Roiffé

Informations pratiques

Visite commentée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires Samedi 19 septembre, 16h45 Commune de Roiffé Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « La voix de nos campagnes, jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme du Pays loudunais vous propose une visite à deux voix de l’église Saint-Martin de Roiffé et de la plus ancienne cloche loudunaise.

Partez à la rencontre de Martin, le plus vieux vase de bronze du territoire. Surnommé le « pot à eau » par les habitants de Lerné, en Rabelaisie, il est réputé pour annoncer l’arrivée de la pluie par le son de sa « voix ».

Cette visite s’inscrit dans un circuit consacré aux trésors campanaires du Loudunais.

Commune de Roiffé 86120 Roiffé Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 98 76 17 Le nom du village de Roiffé viendrait de Roiffec issu d’un patronyme latin « Ruffius » du XIe siècle. C’est sur ce le vaste territoire de la paroisse que Robert d’Arbrissel fonda en 1101 l’Abbaye de Fontevraud. La localité fut très éprouvée pendant la guerre de 100 ans. Le village possède une riche histoire notamment grâce à Isaac de Razilly, personnage historique né au château des Eaux Melles, qui deviendra Gouverneur de l’Acadie au XVIIème siècle. Sur cette commune, se trouve l’une des nombreuses légendes concernant Sainte Radegonde : celle du chat pendu. Le site du domaine de Roiffé qui propose un parcours de golf 18 trous, de la restauration et de l’hébergement remplace l’ancienne colonie agricole de Saint Hilaire.

Dans le cadre du mois de l’exposition « la voix de nos campagnes – jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme du Pays Loudunais vous propose une visite à deux voix de **l’église Saint-Martin …

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