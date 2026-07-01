Informations pratiques

Roiffé

Visite historique du Domaine de Roiffé

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-08-13 18:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Visite historique du Domaine tous les jeudis

Réservation à la réception ou par téléphone .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite historique du Domaine de Roiffé

L’événement Visite historique du Domaine de Roiffé Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais