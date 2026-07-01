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Visite historique du Domaine de Roiffé Roiffé

jeudi 30 juillet 2026 · Roiffé

Visite historique du Domaine de Roiffé Roiffé

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
14 Route de Fontevraud
Ville
86120 Roiffé
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Roiffé

Visite historique du Domaine de Roiffé

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-08-13 18:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Visite historique du Domaine tous les jeudis
Réservation à la réception ou par téléphone   .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 

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English : Visite historique du Domaine de Roiffé

L’événement Visite historique du Domaine de Roiffé Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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