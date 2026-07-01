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Marché des partenaires Roiffé

jeudi 30 juillet 2026 · Roiffé

Marché des partenaires Roiffé

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
14 Route de Fontevraud
Ville
86120 Roiffé
Département
Vienne
Tarif

Roiffé

Marché des partenaires

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Marché des partenaires tous les jeudis   .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 

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English : Marché des partenaires

L’événement Marché des partenaires Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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