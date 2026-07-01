Informations pratiques

Roiffé

Marché des partenaires

14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Marché des partenaires tous les jeudis .

14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17

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English : Marché des partenaires

L’événement Marché des partenaires Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais