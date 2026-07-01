AGENDA · Roiffé
Marché des partenaires Roiffé
jeudi 30 juillet 2026 · Roiffé
Informations pratiques
Roiffé
Marché des partenaires
14 Route de Fontevraud Roiffé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:30:00
fin : 2026-08-13 19:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Marché des partenaires tous les jeudis .
14 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17
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English : Marché des partenaires
L’événement Marché des partenaires Roiffé a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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