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Initiation au Podcast, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Danièle Damin - Toulouse · Toulouse

Initiation au Podcast, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Danièle Damin - Toulouse
Adresse
122 Route d'Albi 31200 toulouse
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Initiation au Podcast 7 – 21 octobre, les mercredis Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T17:00:00+02:00

  • Mercredi 7 octobre – 14h
  • Mercredi 14 octobre – 14h
  • Mercredi 21 octobre – 14h

Venez réaliser le 4e épisode, Nos mémoires de bibliothèque, de la saison 3 du podcast CHUT !
Découvrez les techniques de réalisation d’un podcast sur le thème des livres qui nous ont marqué et de nos souvenirs en bibliothèques. Au programme : Interviews croisées autour du studio de radio mobile, micro-trottoirs, lectures mises en voix et en onde, animation plateau radio, mais aussi initiation au montage sur le logiciel Audacity.
Atelier animé par Alexandra Josse, réalisatrice de podcast et intervenante pour l’association Media Commun.
Médiathèque Danièle Damin
Durée : 3h – À partir de 8 ans
Sur inscription au 05 34 24 50 42 ou par mail à mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr
Si possible venir avec un casque et un ordinateur.

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 24 50 42 »}] [{« link »: « mailto:mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr »}]
Venez réaliser le 4e épisode, Nos mémoires de bibliothèque, de la saison 3 du podcast CHUT !

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