Initiation au tambour Bèlè à Sainte Marie, Habitation La Salle, Sainte-Marie

Informations pratiques

Initiation au tambour Bèlè à Sainte Marie Samedi 19 septembre, 11h00 Habitation La Salle Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Initiation au tambour Bèlè – à partir de 11h

Stella Gonis (Madin’ Bèlè) propose une initiation au tambour Bèlè

Samedi 19/09 à l’habitation La Salle, derrière la sucrerie

Dimanche 20/09 à la maison de la distillation, derrière le musée du Rhum Saint James .

Infos pratiques

Sans réservation.

Ouvert à tous à partir de 5 ans

Durée 30 minutes

Contact : 06 96 60 99 38 — Instagram : @stellagonis

A voir également :

Visite libre de l’Habitation La Salle

Visite libre du Musée Saint James, de la maison de la distillation, de la cave à millésimes

Audioguide disponible

Habitation La Salle Sainte-marie 97230 Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596 62 50 74 https://rhum-saintjames.com/visiter/ Visite au sein d’une ancienne sucrerie du XVIIème siècle, ses moulins, ses roues à aubes, sa purgerie, ses alambics de distillation, ses chaudières et ses chais, sa boutique à l’intérieur de huit bâtiments entièrement rénovés.

Auparavant, cette habitation était connue sous le nom de sucrerie Survilliers, pour avoir été la propriété de Claude de Laguarigue de Survilliers né en 1668 dans l’île de Saint-Christophe.

Chassé par les Anglais en 1690, il se réfugie en Martinique, s’installa à Sainte-Marie et épousa en 1695 Mlle Luce de La Salle. Juste avant la révolution, en 1786, Jacques Guillaume Seguin de La Salle racheta l’habitation qui porte aujourd’hui son nom. Parking aménagé

Initiation au tambour Bèlè – à partir de 11h

@Stella Gonis