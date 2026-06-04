Initiation au Tango Argentin Frac Bretagne Rennes
Initiation au Tango Argentin Frac Bretagne Rennes samedi 27 juin 2026.
Initiation au Tango Argentin Frac Bretagne Rennes Samedi 27 juin, 13h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit et sans réservation, ouvert à toutes et tous
Initiation au Tango Argentin avec l’association Braise Tango au Frac Bretagne
En écho à l’exposition de l’artiste argentine Celina Eceiza – Dormance, l’association rennaise Braise Tango débarque pour vous faire glisser, pivoter et (peut être) devenir accro à cette danse technique où l’improvisation est reine. Le restaurant Choupiquant se transforme alors en piste de danse, musicalisé pour l’occasion par DJ Olivier (Rennes).
Que vous veniez pour regarder, essayer ou danser jusqu’au bout de l’après midi !
Venez comme vous êtes, le tango fera le reste.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T13:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T17:00:00.000+02:00
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Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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