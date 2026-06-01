SAGA, Le Noroît, Rennes

SAGA Vendredi 26 juin, 20h30 Le Noroît Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Quatre scénaristes ratés, trois malheureuses semaines et une mauvaise sitcom à écrire…

La liberté totale qui leur est donnée suffira-t-elle pour créer un chef-d’oeuvre de télévision ?

Venez découvrir les intrigues scabreuses et les personnages extravagants de SAGA !

Mise en scène : Maël DIRAISON

https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-nord-ouest/evenements/saga

Le Noroît Le Noroît – 28 rue Charles Géniaux 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « noroit@cerclepaulbert.asso.fr »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-nord-ouest/evenements/saga »}]

Quatre scénaristes ratés, trois malheureuses semaines et une mauvaise sitcom à écrire… La liberté totale qui leur est donnée suffira-t-elle pour créer un chef-d’œuvre de télévision ?

Cercle Paul Bert Nord-Ouest