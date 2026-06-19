Le Vilain anniversaire des Ateliers du Vent Ateliers du Vent Rennes 35 Ille-et-Vilaine Rennes vendredi 26 juin 2026.

Le Vilain anniversaire des Ateliers du Vent Ateliers du Vent Rennes 35 Ille-et-Vilaine Rennes Vendredi 26 juin, 18h00

En 2026, Les Ateliers du Vent fêtent leurs 30 ans ! Venez célébrez l’anniversaire du collectif le temps d’une soirée pleine de joie et de surprises !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T23:59:00.000+02:00

1



Ateliers du Vent Rennes 35 Ille-et-Vilaine 59 Rue Alexandre Duval Rennes Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

