Le Vilain anniversaire des Ateliers du Vent Ateliers du Vent Rennes 35 Ille-et-Vilaine Rennes
Le Vilain anniversaire des Ateliers du Vent Ateliers du Vent Rennes 35 Ille-et-Vilaine Rennes vendredi 26 juin 2026.
Le Vilain anniversaire des Ateliers du Vent Ateliers du Vent Rennes 35 Ille-et-Vilaine Rennes Vendredi 26 juin, 18h00
En 2026, Les Ateliers du Vent fêtent leurs 30 ans ! Venez célébrez l’anniversaire du collectif le temps d’une soirée pleine de joie et de surprises !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T23:59:00.000+02:00
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Ateliers du Vent Rennes 35 Ille-et-Vilaine 59 Rue Alexandre Duval Rennes Rennes
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